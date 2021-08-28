Üye Girişi
Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir - Son Dakika

Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir

28.08.2021 14:11

Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyelerin 25 Ağustos'ta başladığını belirterek, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den...

Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyelerin 25 Ağustos'ta başladığını belirterek, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerinin karşılanma törenine katıldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye, tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. TSK da Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı mücadelesini vermektedir. Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenildiğini belirterek, "Bu çerçevede Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Somali'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır. Bu kapsamda Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler yaptınız. Büyük başarılar elde ettiniz. 2002'den 2014 yılına kadar Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret gösterilmiştir. 6 yıldır Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır" diye konuştu.'AFGANİSTAN'DA GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA İCRA ETTİLER'Bakan Akar, Mehmetçiğin görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlere yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra ettiğini belirterek, "Afganistan'da 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev almıştır. Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO'nun sevgisini kazanmıştır. Sizler Asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyorum" ifadesini kullandı.'48 SAATTEN AZ SÜREDE TAHLİYE EDİLDİLER'Bakan Akar, Afganistan'daki tahliyelere de değinerek, "Beklenenden hızlı gelişen şartların güçleştiği son süreçte Cumhurbaşkanımızın onayıyla unsurlarımızın intikaline 25 Ağustos itibariyle başlanmıştır. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir. Görev süresince destek olan Afgan kardeşlerimize, ABD, İngiltere ve Almanya, Tacikistan'a teşekkür ediyorum" dedi.'TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEKTİR'

Bakan Akar, Afganistan'daki terör saldırılarını da kınayarak, "Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman Azerbaycan askerlerine, bakanlık ve kurumlara iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Afgan kardeşlerimizden Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir. TSK milletinin emrinde ve görevinin başındadır. 1000 yıldır bu topraklarda bu seviyelere gelmemize katkı sağlayan devlet büyükleri ve komutanlarımızı şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yadediyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir
Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir
Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir
Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir

Afganistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı 14:42 Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu 14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi 14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu 13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı 13:46 Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü 12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı 12:40 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı         
14:45
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti         
14:27
İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor         
14:11
Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!         
13:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak         
13:51
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 14:48:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement