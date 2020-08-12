Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Bakan Akar, Maraşel Raşid Dostum'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Raşid Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Bakan Akar ve konuğu baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeşimiz olduğu vurgulandı. Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu da hatırlattı.

Görüşmede savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. - ANKARA