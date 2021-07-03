Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına... - Son Dakika

Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına...
03.07.2021 00:58
Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız."
Bakan Akar: " (Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız." - ANKARA
Son Dakika 00:10 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu 23:31 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 23:20 PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı