Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına... - Son Dakika

Bakan Akar: " (Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız." - ANKARA