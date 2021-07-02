Bakan Akar: Afganistan Havalimanı için alınmış karar yok - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerle gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yoğun geçen temaslarında büyük samimiyet ve yakın ilgiyle karşılandıklarını belirten Bakan Akar, gerek Kırgızistan gerek Tacikistan'da gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliev ile görüştüklerini kaydeden Bakan Akar, "Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Caparov'a Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Görüşmelerimizde kendi görüşlerimizi aktardık, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Onlar da görüşlerini, çalışmalarını paylaştılar. Son derece yapıcı, samimi görüşmeler oldu. Kırgızistan bizim kardeşimiz. Onlarla beraber savunma ve güvenlik konularında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bunları bir kez daha gözden geçirdik. Bir taraftan personelin eğitimi, tatbikatlar ve askeri eğitim iş birliği konularını görüştük diğer taraftan silahlı kuvvetlerin teçhizi bakımından savunma sanayi alanında neler yapılabileceğine yönelik karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yaklaşımlarımızın bir ve benzer olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Çeşitli konularda mutabakat sağladık" dedi.