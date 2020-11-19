Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı ağırladı - Son Dakika

Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı ağırladı
19.11.2020 13:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Afganistan'daki son durum ve gelişmeler ele alındı. Bakan Akar, Afganistan'daki barış çabalarına verilen desteği ifade ederek, Türkiye'nin Afganistan'a bundan sonra da katkı vermeye devam edeceğini kaydetti.
(Utku Şimşek/İHA)
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