Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü. NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
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