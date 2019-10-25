Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü

Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü. NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Hulusi Akar, Afganistan, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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