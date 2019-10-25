Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü. NATO Karargahı'ndaki görüşmede Afganistan'daki son durum, savunma ve güvenlikte işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)