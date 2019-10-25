Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü

Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü. NATO Karargahı'ndaki görüşmede Afganistan'daki son durum, savunma ve güvenlikte işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Hulusi Akar, Afganistan, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:37:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakan Vekili Khalid ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]