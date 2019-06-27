Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan
Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel
'e giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, toplantı süresince birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkinci günde de görüşmelerine devam eden Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi. - ANKARA
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