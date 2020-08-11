Bakan Akar: "Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye izin verilmeyecek" - Son Dakika

Bakan Akar: "Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye izin verilmeyecek"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi. Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:32
Kaynak: İHA
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