Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2
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Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.
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Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA) -
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