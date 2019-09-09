Son Dakika Haberleri: Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2
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Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.

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Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA) -

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Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2

Hulusi Akar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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