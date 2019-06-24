Bakan Akar, Akşener görüşmesi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'le görüştü. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar'ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan
açıklamada bulunarak şunları kaydetti:
" Türkiye
'nin önünde çok önemli iki tane mesele var. Birisi S-400'lerin alınması meselesi diğeri de F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması meselesi, Bakan bu konuda Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi."
(İHA)
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