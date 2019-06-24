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Bakan Akar, Akşener görüşmesi

26 dakika önce

Bakan Akar, Akşener görüşmesiANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

Bakan Akar, Akşener görüşmesi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.
Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar'ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan açıklamada bulunarak şunları kaydetti:
" Türkiye'nin önünde çok önemli iki tane mesele var. Birisi S-400'lerin alınması meselesi diğeri de F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması meselesi, Sayın Bakan bu konuda Sayın Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi.
Bakan Akar, Akşener görüşmesi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
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