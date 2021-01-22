Bakan Akar, Altay Tankı'nın üretildiği fabrikaya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, Altay Tankı'nın üretildiği fabrikaya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya'da

SAKARYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'da bulunan 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi. Altay Tankı'nı üretmek için BMC'nin kiraladığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yetkililerle bir araya gelen Bakan Akar, Altay Tankı'nın seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler alacağı öğrenildi. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.