Bakan Akar: Amacımız Suriye'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün farklılıkları, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik. Bu konuda karşılıklı bir takım tedbirler almamız gerektiği konusunda mutabık kaldık ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, dileğimiz bölgedeki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bir an önce barışın gelmesi" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması kapsamımda milletvekilleriyle bir araya geldi. Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Akar, Suriye'nin kuzeyinde son dönem rejimin artan taciz ve saldırılarına ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde çeşitli faaliyetlerinin olduğunu anımsattı. Akar, bunların çerçevesinin yapılan mutabakat muhtıraları ile belirlendiğini belirterek, "O muhtıralar çerçevesinde taraflar bunlara uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada bir ateşkes, ateşkesin ilanı ve bunun sürdürülmesi, bunun sağlanması söz konusu. Buna bağlı olarak da istikrarın bir an önce sağlanıp barışa giden yolun açılması. Bu konuda taraflar üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. Her ne kadar zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri, saldırılar olsa da, 'kontrol dışında olduğu' söyleniyor bunların, bunlara karşı Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik hiçbir şekilde taviz vermeden yapılan her türlü saldırıya, tacize karşı elindeki tüm imkanları kullanmak suretiyle gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart'tan bugüne kadar teröristlerin yaptıkları girişimler, saldırılar var. Bunlara karşı verilen karşılık sonucunda çoğunluğu Suriye'nin kuzeyi olmak üzere Irak'ın kuzeyi ile birlikte 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi" dedi.