Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1) - Son Dakika

Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1)

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN yetkilileriyle selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN yetkilileriyle selamlaşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti. (1)

Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1)

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:07 Kaynak: AA
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