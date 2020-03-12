Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1) - Son Dakika

Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN yetkilileriyle selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:07 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN yetkilileriyle selamlaşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti. (1)
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