Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2) - Son Dakika

Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2)

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti. (2)

Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2)

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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