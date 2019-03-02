Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Askeri Birliklerde İnceleme ve Denetlemelerde Bulunmak Üzere Ağrı'ya Gitti

Bakan Akar, Askeri Birliklerde İnceleme ve Denetlemelerde Bulunmak Üzere Ağrı'ya Gitti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.

Bakan Akar, Askeri Birliklerde İnceleme ve Denetlemelerde Bulunmak Üzere Ağrı'ya Gitti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.

Bakan Akar ve komutanları Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Süleyman Elban, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Akar ve komutanlar ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Bakan Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Akar daha sonra Vali Elvan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

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