Son Dakika Haberleri: Bakan Akar askerlere seslendi: Her an her şey olabilir
Son Dakika Ekonomi Bakan Akar askerlere seslendi: Her an her şey olabilir

Bakan Akar askerlere seslendi: Her an her şey olabilir

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

Bakan Akar askerlere seslendi: Her an her şey olabilir, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Askerlere seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir." dedi.

Salih Zeki Çolak, Hulusi Akar, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:02 
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