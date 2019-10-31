Bakan Akar askerlere seslendi: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Askerlere seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir." dedi.