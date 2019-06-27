Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü
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Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü

25 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.

Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, temasları kapsamında Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Avusturya, Politika
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