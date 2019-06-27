Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gününde Avusturya
Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel
'de bulunan Bakan Akar, toplantı'nın son günüde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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