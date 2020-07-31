Bakan Akar: Azerbaycan'da planlı tatbikatlar yapıyoruz - Son Dakika

Bakan Akar: Azerbaycan'da planlı tatbikatlar yapıyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da planlı tatbikatların devam ettiğini belirterek, "Bunlar hep planlı tatbikatlar.

Bakan Akar: Azerbaycan'da planlı tatbikatlar yapıyoruz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da planlı tatbikatların devam ettiğini belirterek, "Bunlar hep planlı tatbikatlar. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na geldi. Burada hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı hediye etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen şanlı bayrağı öperek teslim aldı.

MEHMETÇİĞİN BAYRAMINI KUTLADI'Hudut kartalları' ile kahvaltıda bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesi, Mehmetçiğin bayramını da kutladı. Bayramlaşma töreninde konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde vatana ve asil millete yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.Son dönemde yaşanan düzensiz göç ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, "İnsani trajedilerin yaşanmaması için yapılması gereken ne varsa tarihimizden, atalarımızdan bize miras kalan milli ve manevi değerlerimiz ile mesleki değerlerimiz çerçevesinde büyük bir asalet ve hassasiyetle görevlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi. Gelinen noktada sağlanan başarılı sonuçlarda en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerin paylaştı.'KİMSE, OLDUBİTTİLERE BEL BAĞLAMASIN'Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Akar, şunları söyledi: "Çok açık ve net şekilde biz uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Bu konularda bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak hiçbir şekilde ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkımızın, ne de KKTC'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. Bu konuda son derece azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Herhangi bir şekilde oldubittilere kimse bel bağlamasın. Türkiye'nin, KKTC'nin olmadığı herhangi bir çözümün de hiçbir şekilde çözüm olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Yunanlı komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina'da bir kez Ankara'da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Toplantılarda birtakım sorunların da çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."'FAALİYET BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR'Ermenistan'ın 16 Temmuz'daki Azerbaycan'a saldırısını hatırlatan Akar, "Azerbaycan Türkü bizim can kardeşimizdir. Onlar bizim canımızdır, dostumuzdur, onların kederlerini ve kıvançlarını paylaşıyoruz. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi. Saldırıda şehit olanlara rahmet dileyen Akar, şunları söyledi:

"Şu anda bizim orada yıllık planlı tatbikatımız var. Kara ve hava kuvvetleri unsurlarımız Azerbaycan'da kardeşlerimizle birlikte kapsamlı, iki ülke silahlı kuvvetleri için de yararlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'ın güçlenmesi için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, imkanlarımızı bu yönde kullandık, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Şu anda devam etmekte olan TurAz Kartalı Tatbikatı ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tatbikatımız var. Bunlar hep planlı tatbikatlar. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor."


Hulusi Akar, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: Azerbaycan'da planlı tatbikatlar yapıyoruz - Son Dakika

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