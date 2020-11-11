Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi - Son Dakika

Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi

11.11.2020 09:41
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tarihe altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiğini belirterek, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tarihe altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiğini belirterek, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar, Bakanlık'ta Azerbaycan Ordusu'nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Akar, sözlerine, öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu'nu tebrik ederek başladı.

'BU HAREKAT BİR UYANIŞTIR'Azerbaycan'ın 'artık yeter' diyerek öz topraklarındaki saldırılara son vermek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta tarihe altın harflere kazanılacak bir zafer elde ettiğini vurgulayan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 'iki devlet tek millet' anlayışıyla ebediyen devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirten Akar, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun" dedi. Azerbaycan Ordusu'nun başarısını büyük bir saygı ile karşıladıklarını dile getiren Akar, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi" ifadesini kullandı.'ÜÇ RENKLİ BAYRAĞINLA MESUT YAŞA AZERBAYCAN'Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını kurtarmasının ardından Azerbaycan sokaklarında düzenlenen kutlamaları hatırlatan Akar, "Bu kutlamaların aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de, tüm Türkiye'de vardı. Herkesin gözleri yaşlı Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarını kendi başarıları olarak görüp kutluyordu. Bu da bizim kardeşliğimizin, tek millet olmamızın açık, net göstergesi oldu" diye konuştu.Harekatta şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi. Sözlerinin sonunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet, minnet, şükranla yad eden Akar, işaret ettiği hedeflerle Azerbaycan'a yol gösteren umummilli lideri Haydar Aliyev'i de andı. Akar konuşmasını, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan" sözleriyle tamamladı.TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Azerbaycan halkının 30 senedir işgal altındaki topraklarını kurtarmanın hasretiyle yaşadığını belirtti. Bu harekat ile Azerbaycan Ordusu'nun vatanı için gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Hasanov, Türkiye'nin süreçteki sınırsız desteğinden dolayı da teşekkür etti.


Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi

Hulusi Akar, Azerbaycan, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi - Son Dakika


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