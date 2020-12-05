Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır" - Son Dakika

Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır"

05.12.2020 16:08
Bakan Akar:

Eskişehir'de İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400'ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Eskişehir'de İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400'ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ.'de (TEI) düzenlenen İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400'ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Bu güzide firmamızın gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazdığına yine hep birlikte bugün şahitlik ediyoruz. Motor entegre ve sertifikasyon çalışmalarını müteakip genel maksat helikopterimiz Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

"Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda kazanılan başarılarda, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında ve TSK'nin dünyanın birçok coğrafyasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerinin katkısının büyük olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu, Tek Vatan Harekatı'nı büyük bir başarıyla icra ederek Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır. Bugün tüm dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir" diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz"

Güçlü savunma sanayisine vurgu yapan Bakan Akar, "Güçlü savunma sanayisi, güçlü ordu için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden kamu, özel sektör, vakıf şirketleri ve üniversitelerimizle birlikte omuz omuza, yüksek bir motivasyonla çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri, firmaların artık tek başına kendi imkanları ile başarabilecekleri bir seviyenin çok ötesine geçmiş durumdadır. Bu nedenle dünyada şirketler ya güçlü iş birliği modeli geliştirmekte veya ortaklıklar kurarak zamanın ruhuna ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bizler de bunun bir gereği olarak özel sektörle iş birliğini de içeren çeşitli çalışma modelleri geliştiriyoruz. Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Org. Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar

Genelkurmay Başkanı Org Yaşar Güler, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit katıldı. - ESKİŞEHİR

Bakan Akar: Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır
Bakan Akar: Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır
Bakan Akar: Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır
Bakan Akar: Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır
Bakan Akar: Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır
Bakan Akar: Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır

Karabağ, Bakan, Silah, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'dünyadaki en zengin Türk' oldu KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu
Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
16:06
Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi         
15:28
Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır         
15:05
Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti         
14:42
Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu         
14:37
Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor         
13:53
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 16:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei