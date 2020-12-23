Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,