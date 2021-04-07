Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

07.04.2021 17:41
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savuma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savuma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı'nın başlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu tatbikatlar vesilesiyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans yöntemi ile görüştü. Türkiye ve Azerbaycan'ı gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren çatışmalar sonunda şanlı bir zafer kazandığını aktaran Bakan Akar, "Tek millet, iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenen kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi, çelikleşti. Bunu bütün dünya gördü. Tek vatan diye adlandırdığınız harekat planının başarıyla sonuçlanmasıyla Türk'ün yumruğu Ermeni'nin başına indi. 30 yıldan beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.

Kazanılan başarıdan dolayı Azerbaycan'ı bir kez daha kutlayan Bakan Akar, "Azerbaycan ordusunun çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık" diye konuştu.

İşgalden kurtarılan topraklarda hayatın en kısa sürede normalleşmesinin önemine dikkat çeken Bakan Akar, "Bunların olması için bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Bunun için de bölgenin mayın ve EYP'den temizlenmesi gerekir. Bölgeye biz arkadaşlarımızı gönderdik, çalışıyorlar. Aynı zamanda karşılıklı eğitim kapsamında Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu işi öğrendiler ve katkı sağlıyorlar. İnşallah en kısa zamanda orayı temizleyip hayatın normalleşmesine en büyük katkıyı sağlayacaklar" diye konuştu.

Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Kış-2021 Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, yeni başlayan Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı'nın çok önemli olduğunu aktardı.

"Toprağımızın dış tehditlere ve tehlikelere karşı savunulması bizim için çok önemli"

Bakan Akar, bu iki tatbikat ile Türkiye-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve birlikte çalışabilirliği daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve toprağımızın dış tehditlere ve tehlikelere karşı savunulması bizim için çok önemli. Bu konuda bizim hazır olmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan'ın hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu herkesin bilmesi lazım" dedi. - ANKARA

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü - Son Dakika


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