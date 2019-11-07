Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği...
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği...

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği...

7 saat önce

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını bildirdi.

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği..., System.String[]

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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