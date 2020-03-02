Bakan Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı)Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: '(Bahar Kalkanı Harekatı)Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu... - Son Dakika

Bakan Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı)Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu...

6 saat önce

Bakan Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı)Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız"

Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı)Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız"

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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