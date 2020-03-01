Son Dakika › Güncel › Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor (2) - Son Dakika
Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor (2)
6 saat önce
AKAR, BAHAR KALKANI HAREKATI'NI SEVK VE İDARE ETMEYİ SÜRDÜRÜYORMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki...
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:47 Kaynak: DHA
AKAR, BAHAR KALKANI HAREKATI'NI SEVK VE İDARE ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Bakan Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki hava saldırısını müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor.
Son Dakika Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı Bahar Kalkanı Harekatı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi SİHA mühimmatlarında Ruslara gönderme: Hatay çalıntı değildir Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti