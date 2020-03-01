Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor (2)

6 saat önce

AKAR, BAHAR KALKANI HAREKATI'NI SEVK VE İDARE ETMEYİ SÜRDÜRÜYORMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki...

Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor (2), System.String[]

AKAR, BAHAR KALKANI HAREKATI'NI SEVK VE İDARE ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Bakan Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki hava saldırısını müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor.

Haber: ANKARA,


Yaşar Güler, Hulusi Akar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:50 Kaynak: DHA
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