Bakan Akar, Bahçeli ile görüşmek için MHP'de
28 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi. Bakan Akar, öğle saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmede, S-400'lerin tedariki ve F-35'lerin durumu konularının ele alınması bekleniyor.
(İHA)
MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilk yorum: Milli iradenin tercihi ortaya çıktı
Bakan Akar ve liderlerin yapacağı kritik görüşmenin detayları belli oldu
TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız