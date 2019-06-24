Bakan Akar, Bahçeli'yi ziyaret etti
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu." dedi.
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