Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu
1 saat önce
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Uçaklardan görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21 Kaynak: AA
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni
Uçaklardan görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni düzenlendi.
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