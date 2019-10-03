Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu
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Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu

1 saat önce

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Uçaklardan görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12.

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni

Uçaklardan görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni düzenlendi.

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Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu

Hulusi Akar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21 Kaynak: AA
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