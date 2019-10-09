Son Dakika Haberleri: Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor
Son Dakika Güncel Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor

Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor" denildi. Bakan Akar ve beraberindeki komutanların, harekat merkezinde çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
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