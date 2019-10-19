Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha...
Son Dakika Güncel Bakan Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha...

Bakan Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha...

1 saat önce

Bakan Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazdırdı.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) TSK'nın kahraman evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazdırdı."

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:55 Kaynak: AA
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