Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkent Doha'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkent Doha'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı. Akar, başkent Doha'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. - DOHA

Hulusi Akar, Doha, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti
Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi

Son Dakika Haberleri
19:23 Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı - Son Dakika Haber
19:22 Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli - Son Dakika Haber
19:22 TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü - Son Dakika Haber
19:16 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
19:11 Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Son Dakika Haber
18:47 Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:27:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]