Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı - Son Dakika
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Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

02.05.2022 08:25
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte bayram namazını Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde kıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte bayram namazını Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve komutanlar, namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere dün gece Türk Silahlı Kuvvetler komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kentin simgesi olan Balıklıgöl'deki Dergah Camisin'de kıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlar üst aramaları yapıldıktan sonra içeri alındı. Bakan Akar, bereberindeki kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanlarıyla birlikte namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları bayramlaşıp toplantı yaparak sahadaki son duruma ilişkin bilgi alacağı kaydedildi.


Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı Akar: Nice Bayramlar Yaşayabilmemiz İçin Bakanlığımızın Tüm Personeli Gece Gündüz Demeden Üstün Bir Gayretle Çalışmalarına Devam Etmektedir Akar: Nice Bayramlar Yaşayabilmemiz İçin Bakanlığımızın Tüm Personeli Gece Gündüz Demeden Üstün Bir Gayretle Çalışmalarına Devam Etmektedir

Hulusi Akar, Şanlıurfa, Bayram, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı - Son Dakika


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