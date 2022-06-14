(Ek bilgiyle)  Bakan Akar: Belirli Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyorlar

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye 'nin Yunanistan ya da başka bir ülke için tehdit unsuru olmadığını belirterek, "İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

"TÜRKİYE, TERÖR, MÜLTECİ VE DİĞER ZORLUKLAR İLE AVRUPA ARASINDA BARİYERDİR" Bakan Akar NATO'nun açık kapı politikasını desteklendiğini belirterek "Yakın bir zamanda Kuzey Makedonya aramıza katıldı. Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini, terörist örgütler bağlamında, anlamalıdır. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Herhangi bir etnik kimlikle de sorunumuz yok. PKK/ YPG Kürtleri temsil etmiyor. DAEŞ'in İslam'ı temsil etmemesi gibi. PKK/YPG ile Kürtleri eşit görmek, Kürt kardeşlerimize hakarettir. NATO müttefiki olarak Türkiye, Avrupa ve terör arasındaki son bariyerdir. Mülteciler ve diğer zorluklar konusunda da Türkiye bariyer görevi görmektedir. Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaptık. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz ve bu Türkiye'nin omuzladığı bir yük oldu. Avrupa'nın ve ötesinin faydasına yönelik olarak bu yapıldı" şeklinde konuştu.

"BİZ YUNANİSTAN İLE ARAMIZDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN DİYALOG İSTİYORUZ" Bakan Hulusi Akar, "Türkiye olarak, karasuları, hava ve kıta sahası, tatbikat ve benzeri sorunları, samimi olarak barışçıl çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz. İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Biz bu bölgenin zenginliğini, adil bir şekilde, birlikte barışçıl bir gelenek inşa ederek paylaşmak istiyoruz. Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar." dedi.

"TEK AMACIMIZ HAKLARIMIZI KORUMAK"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO üyeleri olarak yapay silahlanma programları ve 'ittifak içerisinde ittifaka' ihtiyaç olmadığını belirterek "Bu ikili meseleleri doğrudan ve iyi niyetle ele almaktansa Yunan dostlarımız AB ile konuşuyor. Bu ikili meselelerimizi adeta, AB'nin, ABD'nin ya da NATO'nun meseleleri gibi sunmaya çalışıyorlar. Üçüncü tarafları ikili meselelere dahil etmek yardımcı olmaz. Komşu ve müttefikimiz Yunanistan'a mesajımız şudur; Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'a ya da başka bir ülkeye tehdit unsuru teşkil etmemiştir. Bizim kimsenin toprağı ya da hakları üzerinde iddiamız talebimiz yoktur. Şunun altını çizmek isterim, bizim tek amacımız haklarımızı ve çıkarlarımızı uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde korumaktır. Yunanistan ile 4'ncü güven arttırıcı toplantıları yapmak istiyoruz ama buna hala cevap alamadık" diye konuştu.

"TÜRKİYE KIBRIS'IN KUZEYİNDE İŞGALCİ DEĞİLDİR"Bakan Akar, konuşmasının ardından parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" ifadesini kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söyledi: "Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te Barış Harekatı'nı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014'te BM'nin Annan Planı'nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi."Terör örgütü PKK/YPG'nin 40 bin insanımızı öldürdüğünü, FETÖ'nün 251 kişiyi katlettiğini vurgulayan Akar, "Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG'ye, FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır." dedi.

"LAVRİON KAMPINI BİLMEYEN YOK"Yunan parlamenterin "Öyle bir şey yok" demesi üzerine Bakan Akar, "Yok demeyin. Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te de PKK/YPG'liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık, ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal" diye konuştu. Başka bir Yunan milletvekilinin "Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor" sözleri üzerine Akar, şu yanıtı verdi: "Yunan uçakları 27 Nisan'da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman'da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan'ın ana karasından, Türkiye'nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan'da bunların karşılığını verdik."

"YUNAN NEZAKETİNE UYGUN DEĞİL"Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğini tekrar tekrar vurgulayan Akar, şu açıklamalarda bulundu: "Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi istişari görüşmeler, diğeri ayrıştırma usulleri üçüncüsü ise güven artırıcı önlemler toplantıları. Güven artırıcı önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü sorunların tarihi, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek bunları detaylı çalışması lazım. İlk üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantı için Yunan tarafını Ankara'ya beklediğimizi belirttik. Ancak iki yıldır cevap alamadık. Bu toplantılara destek verin, dönünce parlamentonuzda bu konuyu anlatın, Türk-Yunan tarafları olarak sorunlara birlikte çözüm bulalım."

Akar'ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden biri "Size teşekkür etmeyeceğim" demesi üzerine, Akar, "Bu Yunan nezaketine uygun bir davranış değil" karşılığını verdi.

- İstanbul