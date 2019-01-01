Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlar ile Yılın Son Gecesinde Suriye Sınırına Gitti (Ek)
1 saat önce
- MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, yılın son gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetlemelerde bulundu.
- MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, yılın son gecesinde Suriye
sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi
ve Kilis
'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetlemelerde bulundu. Mehmetçikle bir araya geldi.
ERDOĞAN: CERABLUS'TA, AFRİN'DE BİR TARİH YAZDINIZ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ DE DEVAM EDECEK
Bakan Akar, sınırdayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la telefon görüşmesi de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, telefon görüşmesinde "Sizler nasıl ki Cerablus
'ta, Afrin
'de bir tarih yazdınız bundan sonraki süreç de inşallah aynı kararlılıkla devam edecek" dedi.
Bakan Akar, Eşme
Köyünde çocuklarla sohbet edip çocuklara şeker ikram etti. Köy sakinleriyle de bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:19 Kaynak: DHA
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