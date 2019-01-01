Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlar ile Yılın Son Gecesinde Suriye Sınırına Gitti

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Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı

Yine Taksim Yine Taciz! Güven Timleri Anında Müdahale Etti