Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlar ile Yılın Son Gecesinde Suriye Sınırına Gitti
34 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, yılın son gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı
Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, yılın son gecesinde Suriye
sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi
ve Kilis
'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetlemelerde bulundu. Mehmetçikle bir araya geldi.
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Bakan Akar, sınırdayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la telefon görüşmesi de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, telefon görüşmesinde "Sizler nasıl ki Cerablus
'ta, Afrin
'de bir tarih yazdınız bundan sonraki süreç de inşallah aynı kararlılıkla devam edecek" dedi.
Bakan Akar, Eşme
Köyünde çocuklarla sohbet edip çocuklara şeker ikram etti. Köy sakinleriyle de bir süre sohbet etti.
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:34 Kaynak: DHA
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