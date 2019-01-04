Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlarla Arifiye'de İncelemelerde Bulundu
16 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Sakarya Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:47 Kaynak: DHA
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