Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlarla Arifiye'de İncelemelerde Bulundu

Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlarla Arifiye'de İncelemelerde Bulundu

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Sakarya Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, Beraberindeki Komutanlarla Arifiye'de İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Sakarya Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:47 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Arifiye, Güncel
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