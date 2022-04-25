Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika
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Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı

25.04.2022 00:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırının sıfır noktasındaki Geyiktepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile iftar yaptı, daha sonra Şırnak'ta esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırının sıfır noktasındaki Geyiktepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile iftar yaptı, daha sonra Şırnak'ta esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Çukurca kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe Üs Bölgesi'ne gitti. Sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile iftar yapan Akar, daha sonra komutanlarla Şırnak'a geçti.

Şırnak merkezde esnafı ziyaret eden Akar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Meydandaki bir çay bahçesine oturan Akar ve komutanlar, vatandaşlarla sohbet etti.

Bazı vatandaşların teşekkür ederek, "Güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bu sizlerin sayesinde." demesi üzerine Bakan Akar, "İnşallah hep beraber bu terör belasından tamamen kurtulacağız. Çektiğimiz tüm sıkıntılar sona erecek, 85 milyon, bir ve beraber olarak daha rahat ve güven içinde hayatımızı yaşayacağız." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin ve kamu görevlilerinin, halkın huzuru ve güvenliği için kentte büyük sevgiyle, şevk ve şefkatle görev yaptığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Burada her şey normalleşmiş, rahatlamış durumda. İnşallah bu daha da gelişecek ve çok daha rahat ve güvenli bir ortamda huzur içinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çalışmaları ortada. Türkiye artık nüfusuyla, kültürüyle, tarihiyle ordusuyla, milletiyle büyük bir devlet. Kimsenin fitnesine fesadına müsaade etmeyeceğiz, kimsenin ortalığı karıştırmasına, ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. 85 milyon kardeşiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimiz. Şehitliklerimizde Şırnaklı ile Edirneli, Cizreli ile Kayserili yan yana yatıyor. Bu bizim kardeş olduğumuzun en güzel görüntüsü, ispatı. Biz de hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun güvenliği ve rahatı için çalışıyoruz."

Konuşması alkışlarla kesilen Bakan Akar, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı

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Kaynak: AA

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