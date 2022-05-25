Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında - Son Dakika
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Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında

25.05.2022 08:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Bakan Akar'ın sahadaki duruma ilişkin brifing alması Bakan Akar'ın konuşması HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması

Bakan Akar'ın sahadaki duruma ilişkin brifing alması

Bakan Akar'ın konuşması HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Pençe Kilit Operosyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında

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Teröristlere ait mağaradan çıkanlar, NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmeye gelen İsveç heyetini zora sokacak Teröristlere ait mağaradan çıkanlar, NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmeye gelen İsveç heyetini zora sokacak Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında - Son Dakika


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