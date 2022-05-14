Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK Genel Kurulu'na katıldı

14.05.2022 14:13
Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK Genel Kurulu'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK'ın 62'nci Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK'ın 62'nci Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Akar tarafından "OYAK" yazılı çelengin, Atatürk'ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misakımilli Kulesi'ne geçen Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından Merkez Orduevi'ne geçen Akar ve TSK komuta kademesi, OYAK'ın 62'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

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Kaynak: AA

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