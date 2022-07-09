Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon gündemdeyken dikkat - Son Dakika
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Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon gündemdeyken dikkat

09.07.2022 13:56
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon gündemdeyken dikkat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

KARARLILIK MESAJI VERDİ

Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi.
Zorlu hava ve arazi şartlarında büyük kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları başarıyla yerine getiren birlikleri tebrik ederek sözlerine başlayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye, asil milletimiz, 85 milyon vatandaşımız terör belasından kurtuluncaya ve sınırlarımız tam olarak güven altına alınıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'TAN TACİZLER BAŞLADI"

Suriye'nin kuzeyinde son dönemde artan terörist saldırılara dikkati çeken Akar, "Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Diğer ülkelerin, dostlarımız ve müttefiklerimizin de konuya objektif şekilde bakmalarını, duruşlarını ve durumlarını buna göre düzenlemeleri gerektiğini her fırsatta söylemeye devam ediyoruz. Onların eylemleri ve söylemleri de bir anlamda samimiyetlerinin göstergesi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, üstün moral ve motivasyonu ve tecrübesi ile verilecek her türlü görevi yapmaya hazır. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, buna da muktediriz."

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik diplomatik çalışmaları ve direktifleri kapsamındaki görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti. Akar, Türkiye'nin taraflarla temaslarını sürdürerek "kolaylaştırıcı" rolünün gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki nakliye uçağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "Taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, personelin bayramını da kutladı.

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Kaynak: AA

Suriye, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

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