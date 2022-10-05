Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

05.10.2022 00:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için Savunma Bakanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar daha sonra şeref defterini imzaladı.

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. "İkinci vatanımız" diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Akar, İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Akar, 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat penceresini aralamıştır' diye konuştu. Ermenistan'ın son 30 yıldır yaptığı gibi yine ciddi kışkırtmalara başvurduğuna dikkati çeken Akar, 'Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan ile vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakereleri ve iş birliğine odaklanmalı, uzatılan barış elini tutmalıdır' dedi.

Sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, 'Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Tek millet iki devlet' anlayışı rehberliğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir? ifadelerini kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Akar başkanlığındaki heyetle Bakü'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi
Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 02:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement