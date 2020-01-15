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Bakan Akar: "Berlin'de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına...
6 saat önce
Bakan Akar: "Berlin'de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına yakını katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
Bakan Akar: " Berlin'de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına yakını katılacak. Hafter ve Saraç da katılacak, oradan sonuç çıkabilecektir." - ANKARA
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