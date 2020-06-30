Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulmuştur" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:48 Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 17:15 Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:55 Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 10:13 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı