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Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve...
6 saat önce
Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:26 Kaynak: AA
Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir."
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