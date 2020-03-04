Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve... - Son Dakika

Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve...

6 saat önce

Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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