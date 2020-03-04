Bakan Akar: "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir."

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