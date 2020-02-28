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Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri...
6 saat önce
Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir." - ANKARA
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