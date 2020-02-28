Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri... - Son Dakika

Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri...

6 saat önce

Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir." - ANKARA

Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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